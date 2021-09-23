В Хабаровском крае возобновили поиски пропавшего Ан-26

Спасатели возобновили поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщается на сайте Главное Управление МЧС России по региону. На поиски в предполагаемый район нахождения самолета, пропавшего с радаров вечером 22 сентября, вылетел вертолет Ми-8.

Также сообщается, что на место происшествия направляется воздушное судно Росавиации. Они на месте проведут воздушную разведку местности. Из-за плохих метеоусловий ранее это сделать не удавалось.

На протяжении ночи в лесной местности продолжала работу наземная группировка МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС. Поиски осложняли темное время суток и неблагоприятные метеоусловия. С наступлением светлого времени суток к обследованию местности задействованы все силы и средства группировки МЧС России, территориальной подсистемы РСЧС. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники, говорится в сообщении.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.

Среди возможных причин ЧП называют плохую погоду. Также в числе основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.