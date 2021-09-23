В МЧС подтвердили гибель экипажа разбившегося Ан-26

МЧС: в результате катастрофы Ан-26 в Хабаровском крае выживших нет

В МЧС России подтвердили гибель всего экипажа самолета-лаборатории Ан-26, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, передает в четверг, 23 сентября, ТАСС.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате катастрофы выживших нет.

Ранее супруга второго пилота разбившегося судна заявила, что самолет отправили на задание вопреки плохим погодным условиям. Компания «Летные проверки и системы» дала поручение выполнить полет несмотря на дождь и сильный ветер. Согласно заданию, экипаж должен был проверить и настроить оборудование, которое помогает заходить воздушным судам на посадку в аэропорт Хабаровска.

О том, что в крушении никто не выжил, предварительно было известно ранее. При обзоре местности с вертолета живых людей обнаружено не было. К месту крушения через горную местность добралась пешая группа спасателей. Поисковая операция осложнялась тем, что местность в районе катастрофы труднопроходима.

Обломки самолета нашли в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Уточнялось, что воздушное судно врезалось в хребет в трех километрах от дороги поселка Корфовского.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 38 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. На борту находился экипаж из шести человек. Среди основных причин ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.