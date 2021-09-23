Стала известна судьба экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

По предварительным данным, экипаж из шести человек, который находился на борту разбившегося накануне, 22 сентября, самолета-лаборатории Ан-26, погиб. Об этом стало известно ТАСС.

«По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет», — сообщил о судьбе экипажа источник в экстренных службах.

По информации «Интерфакса», при облете места крушения воздушного судна не было обнаружено выживших. В настоящее время к месту крушения идет пешая группа спасателей. Их продвижение осложняет сложный рельеф местности. По данным агентства, путь специалистов МЧС до места крушения может занять еще несколько часов.

Ранее 23 сентября сообщалось, что в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника были обнаружены обломки самолета. Как уточняет РИА Новости, их нашли на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. На борту находился экипаж из шести человек. Среди основных причин ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.