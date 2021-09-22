Пропавший под Хабаровском Ан-26 нашли

«Известия»: пропавший самолет-лаборатория Ан-26 найден, об экипаже ничего неизвестно

Самолет-лаборатория Ан-26, пропавший с радаров ранее 22 сентября под Хабаровском, нашли спасатели. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Поисками борта занимались специалисты Амурского спасцентра. По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение в Большехехцирском заповеднике. О судьбе экипажа ничего неизвестно.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.

Среди возможных причин ЧП называют плохую погоду. Также в числе основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.