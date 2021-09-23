Жена пилота разбившегося Ан-26 заявила о полете вопреки плохой погоде

Супруга второго пилота Ан-26, который разбился под Хабаровском, заявила, что самолет отправили на задание вопреки плохим погодным условиям. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам жены второго пилота Георгия Попова Анжелики, компания «Летные проверки и системы» дала поручение выполнить полет, несмотря на дождь и сильный ветер. Согласно заданию, экипаж должен был проверить и настроить оборудование, которое помогает заходить воздушным судам на посадку в аэропорт Хабаровска.

Также россиянка отметила, что компания не выходит на связь, не предоставляет ей никакую информацию о случившимся, а также не сообщает данных о результатах розыскных операций лайнера и экипажа, который был на борту в момент крушения. Все сведения об аварии она, по собственному признанию, узнает из СМИ, знакомых и друзей. Психологическую помощь ей никто не оказывает.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. На борту находился экипаж из шести человек. Среди основных причин ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

Ранее 23 сентября сообщалось, что в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника были обнаружены обломки самолета. Их, по данным РИА Новости, нашли на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского. Согласно предварительным данным, выживших в крушении самолета нет.