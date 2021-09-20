Победивший на выборах Дегтярев назвал сенатора от Хабаровского края

Михаил Дегтярев заявил, что его новым представителем в Совфеде будет Андрей Базилевский

Одержавший победу на выборах губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал своего нового представителя в Совете Федерации. Об этом в понедельник, 20 сентября, пишет Znak.

По его словам, заместителем председателя краевого правительства станет Андрей Базилевский. Ранее сенатором от губернатора Хабаровского края была Елена Грешнякова, которая была назначена Сергеем Фургалом.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев победил на выборах главы региона, набрав 56,81 процента, то есть 235 607 голосов.

Трехдневные выборы в России завершились вечером 19 сентября. В рамках Единого дня голосования в стране прошли одни федеральные выборы — россияне выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.