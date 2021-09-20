Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму на Камчатке, набрав 34,76 процента голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию региона.

Как отметила ее председатель Инга Иринина, на втором месте оказалась КПРФ с результатом в 23,87 процента, на третьей строчке ЛДПР — 11,66 процента. «Примечательно, что на четвертом месте находится новая для нас политическая партия "Новые люди" — 8,75 процента», — добавила она.

По итогам обработки 100 процентов бюллетеней на выборах депутатов по одномандатному округу на Камчатке лидирует вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, за нее отдано 40,43 процента голосов. На втором месте Роман Литвинов от КПРФ (19,05 процента). Третья строчка у Валерия Калашникова (11,57 процента) от ЛДПР.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев победил на выборах главы региона. Он набрал 56,81 процента, то есть 235 607 голосов. «Сейчас проводятся работы по подведению итогов. Фактически подсчет голосов уже завершен, но у избирательных комиссий есть еще задача по доставлению избирательной документации», — заявил представитель краевого избиркома.

