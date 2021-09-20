Политолог отметил значительное снижение числа нарушений на выборах

Политологи Кирьян: число нарушений на выборах снизилось в 1,5 раза с выборов в 2016 году

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил значительное снижение числа нарушений на выборах в Госдуму в этом году. Политолог сообщил РЕН ТВ, что этот показатель оказался в полтора раза меньше, чем на выборах в 2016 году даже при том, что нынешние выборы длились три дня вместо одного.

«Мы еще ждем статистику нарушений и суммарно мы не достигаем цифры 2016 года. Тогда было больше трех тысяч, а то, что видел сейчас, зарегистрированных будет в районе двух тысяч. Это меньше, а во-вторых, сам характер нарушений другой. Были проблемы с нарушениями в части организации списков надомного голосования. Другие результаты, где что-то было неправильно, были аннулированы заранее, и это скорее единичные истории», — заявил эксперт.

Он добавил, что наблюдал за попытками совершения кибератака на российскую систему выборов, однако повлиять на ход голосования злоумышленники так и не смогли. Также Кирьян считает, что электронную систему голосования будут использовать еще шире.

Ранее посольство Китая в России заявило, что китайские дипломаты, работавшие наблюдателями на выборах в Госдуму, восхитились ими и дали высокую оценку. Также в ведомстве отметили, что организация выборов была профессиональна и последовательна.