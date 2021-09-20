В Госдуме предложили признать более 20 НПО нежелательными после выборов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев предложил признать более 20 неправительственных организаций (НПО) нежелательными в России. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Депутат подчеркнул, что иностранные НПО распространяли фейки в дни выборов, поэтому было подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру с соответствующим предложением.

Пискарев указал, что в первую очередь это относится к движению «Голос» (признано в России организацией-иноагентом). Он отметил, что есть информация о примой финансовой или косвенной, такой как методические материалы, зарубежной поддержке, направленной на дискредитацию выборов, а также зафиксированы случаи обучения провокаторов за границей для создания инцидентов на выборах.

«Это была спланированная кампания по распространению «подсказок» и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования. Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Фейсбук, Твиттер и Гугл не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — добавил глава комиссии.

Ранее член временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Александр Башкин назвал цели запущенной Западом кампании по дискредитации выборов в России. По его мнению, она направлена против суверенитета государства. Сенатор подчеркнул, что ее организаторы моделируют условия, чтобы не признать итога голосования, что «автоматически ведет к непризнанию избранной власти», в первую очередь парламента.

