Сенатор назвал цели западной кампании по дискредитации выборов в России

Член временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Александр Башкин в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии назвал цели запущенной Западом кампании по дискредитации выборов в России. По его мнению, она направлена против суверенитета государства, передает ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что ее организаторы моделируют условия, чтобы не признать итога голосования, что «автоматически ведет к непризнанию избранной власти», в первую очередь парламента.

«Для чего организовано интенсивное вмешательство в российские выборы? Конечно же, это прямая атака на правомочность и международную субъектность страны, следовательно, на ее суверенитет», — сказал Башкин.

Он уточнил, что в России неукоснительно следуют законам и международным принципам при проведении избирательной кампании, что становится главным препятствием для оппонентов. Сенатор подчеркнул, что комиссия Совета Федерации выступает за диалог и не оставляет без внимания позитивные шаги, которые, например, Google и Apple, дав согласие удалить нарушающие российское законодательство материалы.

Ранее в МВД сообщили, что не зафиксировали серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты Единого дня голосования. Как заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов ведомства Михаил Давыдов, с момента начала голосования поступило свыше 750 обращений, связанных с проведением выборов.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

