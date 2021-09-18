В России ответили на объяснение Google и Apple удаления приложения «Навальный»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов ответил на попытки американских компаний Google и Apple объяснить причины удаления приложения «Навальный» из онлайн-магазинов угрозами судебного преследования со стороны российских властей. Его слова передает ТАСС.

Сенатор отметил, что решение компаний удалить приложение из Google Play и AppStore является «единственно возможным с точки зрения и закона, и морали». По словам Климова, мотивация компаний при удалении приложения не имеет значения. «Чем человек руководствовался, чтобы не совершить правонарушение или преступление, — это может быть кому-то и интересно, но с точки зрения закона, это неважно», — сказал он.

Как объяснил Климов, неважно, чем руководствуется человек, который не переходит дорогу на красный свет, — боится ли он штрафа или за свою жизнь или просто привык соблюдать правила дорожного движения. «Все остальное — это попытка придать этим действиям некий вынужденный характер. Это называется наводить тень на плетень», — подчеркнул сенатор.

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Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, где утверждалось, что Google и Apple удалили из онлайн-магазинов приложение «Навальный» из-за угроз судебного преследования в отношении ряда своих сотрудников. По информации издания, «власти назвали конкретных людей, которые столкнутся с судебным преследованием, что и побудило удалить приложение».

17 сентября стало известно, что приложение «Навальный» по требованию Роскомнадзора удалили из онлайн-магазинов Google Play и AppStore. На данный момент оно недоступно в мобильных версиях площадок.

Решению Google и Apple предшествовало требование Роскомнадзора от 20 августа. Оно, в свою очередь, было основано на требовании Генпрокуратуры ограничить доступ к сервисам, связанным с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).