Захарова назвала гарантии работы американских компаний в России

Захарова: Apple и Google следовало выполнять предписания, когда они были им направлены

Соблюдение российского законодательства является гарантией работы американских компаний в России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова в Telegram.

Таким образом она прокомментировала сообщения зарубежных СМИ о том, что Google и Apple удалили приложение «Навальный» из-за угрозы суда для сотрудников. Дипломат подчеркнула, что данным компаниям следовало выполнять предписания, когда они были им направлены. «Думаю, они полагали, что будет «как всегда»: пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли — по-прежнему не будет», — заявила она.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что решение компаний удалить приложение «Навальный» соответствует букве и духу закона, поскольку данная программа была запрещена на территории России.

16 сентября представителей Apple и Google пригласили в Совет Федерации. Как пояснил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов, сенат расценил действия Google и Apple в период выборов как вмешательство в сугубо внутренние дела России. 17 сентября стало известно, что онлайн-магазины Google Play и AppStore удалили приложение по требованию Роскомнадзора.