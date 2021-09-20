Обработана половина протоколов на выборах в Госдуму

«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР сохранили лидерство после обработки половины протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала половину протоколов на выборах в Госдуму и обнародовала предварительные итоги голосования, пишет ТАСС.

Так, после обработки 50,02 процента протоколов «Единая Россия» сохранила лидерство, набрав 46,11 процента, КПРФ — 21,40 процента, ЛДПР — 8,07 процента, «Справедливая Россия — За правду» — 7,62 процента, «Новые люди» — 5,97 процента.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев победил на выборах главы региона. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Дегтярев набрал 56,81 процента, то есть 235 607 голосов.

Выборы завершились 19 сентября в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.