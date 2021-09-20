Госдума решила признать нежелательными в России 20 зарубежных НПО после выборов

Депутат Пискарев: 20 НПО нужно признать нежелательными в РФ из-за вмешательства в выборы

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев предложил признать более 20 зарубежных неправительственных организаций (НПО) нежелательными в России из-за вмешательства в выборы и направил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Депутат отметил, что в первую очередь речь идет о движении «Голос» (признано в России организацией-иноагентом). Согласно поступившей информации, оно имело иностранную финансовую поддержку и методические материалы, направленные на дискредитацию избирательного процесса. Также зафиксированы факты обучения за границей провокаторов для создания инцидентов на избирательных участках.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала наказать всех организаторов нарушений на выборах в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что ЦИК прогнозировала подобную ситуацию, поэтому принимала все возможные меры.

Кампания давления на россиян

Пискарев подчеркнул, что западные НПО и корпорации пытались оказать давление на россиян и помешать их свободному волеизъявлению.

Это была спланированная кампания по распространению «подсказок» и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования. Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Фейсбук, Твиттер и Гугл не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента Василий Пискарев Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Ранее член временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Александр Башкин назвал цели запущенной Западом кампании по дискредитации выборов в России.

По его мнению, она направлена против суверенитета государства. Сенатор подчеркнул, что ее организаторы моделируют условия, чтобы не признать итога голосования, что «автоматически ведет к непризнанию избранной власти», в первую очередь парламента.

К кибератакам призывали из-за рубежа

Пискарев отметил, что к кибератакам на электронную систему голосования призывали из-за рубежа. Он пояснил, что были зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке. Комиссия Госдумы обратилась в компетентные органы для принятия мер реагирования на подобные правонарушения.

Глава комиссии также заявил, что западные СМИ накануне выборов развернули враждебную пропагандистскую кампанию по дискредитации избирательного процесса.

Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампания по дискредитации избирательной системы в нашей стране. Наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии. Число негативных публикаций, фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования Василий Пискарев Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что на системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, включая сайт ЦИК, за три дня голосования совершили 19 атак. По его словам, некоторые из них были очень короткими и продолжались всего несколько минут. Наиболее масштабную зафиксировали 19 сентября: она наблюдалась в течение 5 часов 32 минут.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что 50 процентов атак были произведены с с IP-адресов, зарегистрированных в США, 25 — в Германии, далее происходил разброс, некоторые были зафиксированы в том числе в Северной Корее, но совсем немного.

Министр уточнил, что технических проблем при проведении электронного голосования в шести регионах России не было, хотя вмешательства извне производились ежедневно.

