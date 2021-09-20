Определены страны-источники DoS-атак на российские выборы

Глава Минцифры Максут Шадаев: 50 процентов атак на выборы в Госдуму были совершены из США

Атаки на системы дистанционного голосования во время выборов в Государственную Думу России велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

По его словам, половина DoS-атак была совершена из США. Как отметил глава ведомства, пока удалось определить только место регистрации «айпишников». «50 процентов — США, 25 процентов — Германия, дальше — там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», — перечислил он источники нападений.