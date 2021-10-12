Российский губернатор ушел в отставку и стал помощником Путина

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку со своего поста и назначен помощником президента России Владимира Путина. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает во вторник, 12 октября, официальный сайт Кремля.
В указе отмечается, что руководитель региона покинул свой пост по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен Михаил Евраев, который является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов».
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую неофициально называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.