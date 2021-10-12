Путин назначил нового врио главы Ярославской области

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля во вторник, 12 октября.

Как следует из документа, Евраев будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность нового избранного губернатора. На этом посту он заменит бывшего губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который ушел в отставку и был назначен помощником президента.

Как заявил сам Евраев в ходе встречи с главой государства, он уже успел ознакомиться с проблемами, которые есть в Ярославской области. «Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности», — отметил он.

Михаил Евраев с ноября 2018 года по февраль 2021 года был заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). До этого он также занимал должности замминистра связи и массовых коммуникаций России и замминистра регионального развития. Также Евраев является выпускником третьего потока так называемой «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.