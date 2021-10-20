Голикова предложила ввести нерабочие дни на неделю раньше в отдельных регионах

Голикова предложила ввести нерабочие дни с 23 октября в регионах со сложной эпидситуацией

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания, посвященного ситуации с коронавирусом в России, предложила президенту страны Владимиру Путину ввести нерабочие дни на неделю раньше в отдельных регионах. Трансляция совещания доступна YouTube телеканала «Россия 24».

Голикова отметила, что выходные дни в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией следует ввести с 23 октября. По ее словам, в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях заняты больше 95 процентов коек.

Для остальных регионов вице-премьер предложила президенту ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

По словам вице-премьера, в 35 регионах России фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. Она объяснила, что увеличение числа новых случаев коронавируcа в стране происходит из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.

