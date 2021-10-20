Вице-премьер Татьяна Голикова назвала следующий шаг после нерабочих дней в регионах России. Об этом она заявила во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства в среду, 20 октября, трансляцию которого ведет телеканал «360» на YouTube.

По ее словам, российские регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов.

По данным на 20 октября, в России за последние сутки выявили 34 073 новых случая коронавируса. Общее число заболевших за все время составило 8 094 825. За минувшие 24 часа скончались 1028 пациентов с COVID-19 — это новый антирекорд за весь период пандемии.

Татьяна Голикова также назвала показатели по суточной смертности «страшными цифрами» и призвала в некоторых российских регионах ввести нерабочие дни с 23 октября по 7 ноября.