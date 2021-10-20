Голикова назвала регионы с почти закончившимися коронавирусными койками

Вице-премьер Голикова: в семи регионах России заняты больше 95% коронавирусных коек

В семи регионах России почти закончились коронавирусные койки. Их назвала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусной инфекцией, видеотрансляция которого идет в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях заняты больше 95 процентов коек.

В ходе совещания Голикова предложила президенту страны Владимиру Путину ввести с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни.