Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с COVID-19

Вице-премьер Голикова призвала россиян воздержаться от поездки в другие регионы

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы страны из-за ситуации с коронавирусом. С таким обращением она выступила во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства, ее цитирует ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что ничего дороже человеческой жизни сегодня не существует.

По ее словам, ограничение поездок в другие регионы поможет не усложнять эпидемиологическую обстановку в стране. Голикова отметила, что ситуация с COVID-19 становится сложнее, также активнее распространяются другие сезонные вирусы.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для ряда регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение.