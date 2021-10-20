В Минпромторге указали на рабочий график магазинов в нерабочие дни

Системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, продуктовый ретейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции, продолжат работу в нерабочие дни. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Он уточнил, что такие организации должны обеспечить бесперебойную работу. Кроме того, добавил он, важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

Ранее 20 октября на совещании с членами правительства Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.