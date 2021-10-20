Голикова назвала регионы с критической ситуацией по COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы России, в которых ситуация с заболеваемостью COVID-19 и смертностью пациентов с коронавирусом критическая. Ее слова в среду, 20 октября, приводит ТАСС.

По ее словам, плохая динамика наблюдается в 17 регионах страны: Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, республиках Северная Осетия и Мордовия, а также республиках Татарстан и Коми.