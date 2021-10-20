Российский регион с критической ситуацией по COVID-19 отказался от допвыходных

Названный Голиковой критическим по ситуации с COVID-19 Татарстан отказался от допвыходных

Названный вице-премьером России Татьяной Голиковой в числе регионов с критической ситуацией по COVID-19 Татарстан не будет вводить дополнительные выходные с 23 октября. Об этом в среду, 20 октября, сообщается на сайте местных властей.

В пресс-службе президента республики Рустама Минниханова уточнили, что такое решение было принято исходя из уже действующих на территории региона ограничений, постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, а также с учетом обращений представителей малого и среднего бизнеса.

Отмечается также, что при введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября работу продолжат: предприятия и организации непрерывного цикла, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ, а также образовательные учреждения.

Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Российский лидер также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 17-ти регионах страны: Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, а также республиках Северная Осетия, Мордовия, Татарстан и Коми.