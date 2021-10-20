Путин поручил главам некоторых регионов ввести нерабочие дни на неделю раньше

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства в среду, 20 октября, трансляцию которого ведет телеканал «360» на YouTube.

«Полномочия у вас есть», — подчеркнул российский лидер.

Ранее с таким предложением сделать выходные дни в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией с 23 октября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях заняты больше 95 процентов коек.

Для остальных регионов страны было предложено сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Президент России Владимир Путин инициативу одобрил.

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