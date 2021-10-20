В российском регионе ужесточат требования для невакцинированных граждан

В Волгоградской области с 25 октября ужесточат ограничения для ряда общественных мест

В Волгоградской области с 25 октября ужесточат ограничения для посещения ряда общественных мест. В частности, пользоваться междугородним транспортом, а также посещать кафе и рестораны смогут только вакцинированные от коронавируса россияне, а также те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Об этом в среду, 20 октября, сообщается на официальном портале региональных властей.

Уточняется, что ограничения по посещению заведений общепита не распространяются на несовершеннолетних и тех, кто переболел в течение последних шести месяцев.

Без документов, подтверждающих вакцинацию, невозможно будет также посещение бань и саун. Исключение может быть сделано только для переболевших COVID-19 за последние полгода.

Ранее 20 октября на совещании с членами правительства Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.