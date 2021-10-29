Иммунолог усомнился в озвученных данных по коллективному иммунитету

Иммунолог Николай Крючков усомнился в данных об уровне коллективного иммунитета в России. По его словам, озвученная оперштабами цифра в 46,8 процента слегка завышена. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметил, что нынешний уровень коллективного иммунитета все еще недостаточно высок.

В России за минувшие сутки выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражений составило 8 432 546. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 29 октября.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452) и в Московской области (2556). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (29 случаев).

За сутки скончались 1 163 человека, всего с начала пандемии умерли 236 220 пациентов с COVID-19. Суточный показатель выздоровлений составил 30 462, общий — 7 302 515.

Отмечается, что коллективный иммунитет к COVID-19 возрос до 46,8 процента. Двумя компонентами вакцины от коронавируса в России привито 50 960 796 человек.

Приблизительные данные

По личным подсчетам иммунолога, процент коллективного иммунитета россиян составляет около 45 процентов. Он отметил, что расхождение в информации может быть из-за некорректного подсчета вакцинированных людей.

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«Моя оценка, что у нас около 45 процентов коллективного иммунитета. Как он считается? Количество вакцинированных минус количество ложновакцинированных, минус количество людей, потерявших иммунитет, плюс количество переболевших, минус количество переболевших, но потерявших иммунитет, то есть не вакцинировавшихся после. Мы не можем просто суммировать количество вакцинированных и переболевших по официальным данным. Так коллективный иммунитет невозможно посчитать. Понятно, что все эти данные приблизительные. Думаю, что значение в 46 процентов слегка увеличено», — заявил Крючков.

Он отметил, что несмотря на небольшое завышение, данные оперштабов неплохо отражают реальность. «Мы помним, как прошлым летом заявляли о 60 процентах коллективного иммунитета, и осенью прошлого года были подобные заявления. Сейчас, соответственно, более-менее адекватные цифры», — добавил иммунолог.

Крючков подчеркнул, что ни 45, ни 46 процентов коллективного иммунитета не соответствуют нынешнему запросу медиков. По его словам, Россия должна прийти к 85 процентам для того, чтобы больше не было локдаунов и других ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о сроках повторного заражения коронавирусом. По его словам, переболевшие, но не вакцинированные люди могут снова заболеть спустя полгода, поэтому рекомендации Минздрава говорят о том, что спустя шесть месяцев целесообразно вакцинироваться.