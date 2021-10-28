В Петербурге допустили ужесточение ограничений из-за COVID-19

Глава Петербурга Беглов: если COVID будет прогрессировать, то будем принимать ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в городе могут ужесточить ограничения. Об этом он заявил в эфире телеканала «78», передает РИА Новости.

«Если COVID будет прогрессировать, то будем принимать и другие ограничительные меры», — сказал глава города.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 8 ноября введут ограничения на работу ряда общественных мест. С указанного числа предприятия общепита, цирки, кинотеатры, культурные учреждения, аквапарки, зоопарки, катки и аттракционы могут работать до 23:00, говорится в постановлении Беглова. В ночное время деятельность этих организаций запрещена.

28 октября в России за минувшие сутки впервые выявили 40 096 новых случаев COVID-19 в 85 регионах — это максимум с начала пандемии. Общее число заражений составило 8 392 697. Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186) и Московской области (2639). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и Магаданской области (31 случай).