Беглов оценил показатели вакцинации в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил число вакцинированных от коронавируса горожан. По словам главы города, за прошлую неделю суточные показатели увеличились вдвое, но этого мало. Его цитирует ТАСС.

Беглов заявил, что для приобретения коллективного иммунитета, необходимо делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день, придерживаясь таких темпов вакцинации до конца ноября.

Губернатор привел статистику по заболеваемости COVID-19 прошлой недели, когда в сутки в городе выявляли около трех тысяч случаев, и заявил, что эпидемическую ситуацию в Петербурге, как и во всей России, необходимо регулировать. По этой причине в городе были введены дополнительные ограничительные меры, резюмировал губернатор.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге останутся до тех пор, пока в городе не будет привито 80 процентов жителей, подлежащих вакцинации.