В Петербурге ужесточат меры против коронавируса

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября ограничат работу общепита и торговли

Власти Санкт-Петербурга ужесточат меры против коронавирусной инфекции в городе в период с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте городской администрации.

В частности, в городе ограничат работу предприятия общественного питания, розничной торговли, а также объектов развлечения и досуга. Исключение составят аптеки, продовольственные магазины, общепит на вокзалах, АЗС и производственные столовые. Помимо этого будут доступны обслуживание на вынос и доставка. Стоматологические и ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь. Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

Кроме того, в данный период не менее 70 процентов сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом.

Доступ будет закрыт

В период ограничений нельзя будет посещать кинотеатры, библиотеки, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, детские игровые комнаты, ледовые катки, а также другие объекты развлечения и досуга. Доступ посетителей в зоологические парки будет закрыт, исключение составят территории, расположенные на открытом воздухе. Также будет приостановлена работа косметических и массажных салонов, бань, СПА-комплексов и салонов красоты, за исключением парикмахерских.

Приостанавливается проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Кроме того, жители и гости Петербурга не смогут воспользоваться внутренним водным транспортом.

Доступ дадут QR-код и ПЦР-тест

Музеи и театры города будут открыты для посещения, однако попасть в них можно будет только по QR-кодам или со справкой о медотводе от вакцинации.

Размещение в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях с 30 октября по 7 ноября возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом она отметила, что некоторым регионам следует предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. О каких именно субъектах РФ идет речь, вице-премьер не уточнила. Президент России Владимир Путин поддержал ее предложение и отметил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше.

В Минпромторге, в свою очередь, сообщили, что в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл. Глава ведомства также отметил, что россияне смогут приобрести товары первой необходимости.