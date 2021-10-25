Власти Петербурга назвали условия снятия ограничений по COVID-19

Ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге останутся до тех пор, пока в городе не будет привито 80 процентов жителей, подлежащих вакцинации. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает РИА Новости.

Она отметила, что добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации, а прививку принимать без паники, как необходимую меру.

Кроме того, она добавила, что в дальнейшем вакцинация будет проводиться ежегодно, аналогично прививке от гриппа.