В Севастополе установят блокпосты для проверки QR-кодов у въезжающих

Развожаев: на въезде в Севастополь с 30 октября установят блокпосты для проверки QR-кодов

На въезде в Севастополь в период с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты для контроля QR-кодов у въезжающих в город. Соответствующее решение принял губернатор Михаил Развожаев, пишет «Интерфакс».

Подобная мера применялась в прошлом году. Как отметил глава Севастополя, многие гости могут решить остановиться в частном секторе, несмотря на данные об отмене броней в отелях после ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно, что для заселения в отели в Крыму турист обязан предоставить не только QR-код, но и отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов. По его словам, она должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов жителей региона.