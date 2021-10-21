Москвичи раскритиковали отдых в Крыму

Жители Москвы, отдыхающие в Крыму, чаще других критикуют сервис и цены на полуострове

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России чаще других критикуют сервис и цены на отдыхе в Крыму. Об этом заявили в Севастопольском филиале РЭУ имени Плеханова, сообщает РИА Новости.

По словам директора университета Дмитрия Нехайчука, положительные и негативные отзывы об отдыхе на полуострове разделились почти поровну. Недовольство москвичей и жителей крупных городов вызвано тем, что ранее они посещали зарубежные курорты, а Крым пришлось выбрать из-за отсутствия альтернативы. Властям полуострова следует работать над качеством сервиса, чтобы отдых в Крыму стал более привлекательным, считает эксперт.

Положительно отзываются о крымских курортах туристы с детьми и те, кто разместился в частном секторе на Западном и Восточном побережье. Нехайчук объясняет это тем, что такие туристы, как правило, заранее знают, в каких условиях будут отдыхать и в какую сумму обойдется путешествие. Большинство из них предпочитают готовить самостоятельно и тратят деньги только на дорогу, проживание и экскурсии.

20 октября власти Крыма ужесточили правила заселения в отели и санатории республики — вводится система QR-кодов. Теперь для заселения в отели, а также для посещения мест общественного питания и развлекательных заведений требуется сертификат о вакцинации (или QR-код) или ПЦР-тест сроком не более семи дней.

Ранее в октябре сообщалось о резком росте цен на отдых на полуострове. Так, стало известно, что цены на размещение в гостиницах черноморского курорта повысились на 20-50 процентов в сравнении с 2019 годом.