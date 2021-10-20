Стало известно о резком росте цен на отдых в Крыму

TourDom: цены на отдых в отелях Крыма на новогодние праздники выросли на 20-50 процентов

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост стоимости проживания в отелях Крыма в период новогодних праздников. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Так, стало известно, что цены на размещение в гостиницах черноморского курорта повысились на 20-50 процентов по сравнению с 2019 годом.

Отмечается, что минимальная стоимость четырехдневного отдыха в Ялте с вылетом 30 декабря и размещением в отеле категории три звезды с завтраками для двоих путешественников начинается от 18,9 тысячи рублей.

При этом цена туров с размещением в четырехзвездочной гостинице обойдется дороже — от 51,5 тысячи до 61,5 тысячи рублей — такую сумму двоим туристам придется заплатить за перелет, проживание и трехразовое питание.

Пакетные предложения с вылетом в конце декабря в отелях категории пять звезд предлагаются по цене от 90 тысяч рублей. За отдых в вилле с четырьмя спальнями потребуется отдать примерно 1,1 миллиона рублей. В стоимость включены завтрак, пользование аквазоной, бассейном и фитнес-центром.

Ранее в октябре россиянам назвали оптимальную цену путевок на Новый год в Болгарию. Минимальная стоимость недельного отпуска в январе с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками для двоих туристов начинается от 47 тысяч рублей. Туры на Новый год с проживанием в гостевом доме в Банско (только завтраки) обойдется от 63,5 тысячи рублей.