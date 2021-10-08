Россияне массово устремились бронировать билеты на Новый год в один город страны

Россияне массово устремились бронировать авиабилеты на новогодние праздники — одним из самых популярных направлений оказался Крым. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», данные которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса выяснили, что большинство из тех, кто уже запланировал отпуск на Новый год, купили авиабилеты в сентябре — так поступили 80 процентов россиян. Еще 14 процентов оформили перелет в августе. Помимо этого отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество туристов, которые к 1 октября успели сделать ранние бронирования, выросло в три раза.

Большинство россиян решили провести зимние каникулы в Симферополе — крымский город занял первую строчку рейтинга популярных авианаправлений по России на новогодние праздники, сместив Сочи на второе место. На третьей позиции оказался Калининград, также туристы заинтересовались перелетами в Минеральные Воды и Краснодар.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли способы бюджетно отдохнуть в Новый год. По словам эксперта, снизить расходы на отдых можно двумя способами: заранее оплатить проживание или приобрести горящую путевку.