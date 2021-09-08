Россиянам раскрыли способы бюджетно отдохнуть в Новый год

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин дал советы российским путешественникам по выгодному бронированию туров на новогодние праздники. Рекомендации специалиста в среду, 8 сентября, раскрыло радио Sputnik.

По словам эксперта, снизить расходы на отдых можно двумя способами: заранее оплатить проживание или приобрести горящую путевку. «Туристы сейчас склоняются не к акциям раннего бронирования, где туры дешевле, а к акциям как раз перед началом путешествия», — рассказал он.

Специалист отметил, что подобная тенденция может привести к тому, что большинство популярных отелей могут быть заполнены и ценник на оставшийся номерной фонд будет выше, чем при оплате проживания заранее.

Также Горин обратил внимание, что в связи с пандемией COVID-19 ранние бронирования перестали пользоваться спросом у отдыхающих из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в разных странах.

«Чтобы туристы могли подготовиться к путешествию заранее, многие туроператоры предлагают предварительное бронирование без полной оплаты: это депозиты, которые составляют определенный процент от стоимости тура», — пояснил эксперт, отметив, что при покупке путевки заранее можно сэкономить до 35 процентов от общей стоимости.

Ранее в августе АТОР призвала мировое туристическое сообщество признать тот факт, что пандемия коронавируса стала частью нашей реальности, и возобновить взаимные поездки. По мнению экспертов области, этому должна помочь разработка и признание унифицированных правил въезда для невакцинированных и переболевших туристов.

