Россияне массово захотели уехать на Новый год в одну пляжную страну

Спрос на туры в Доминикану на Новый год среди россиян достиг рекордных значений

Россияне массово захотели уехать на отдых в Доминикану на Новый год — спрос на путевки в популярную пляжную страну значительно вырос за последние два месяца. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, объем бронирований отечественными путешественниками туров в республику на зимние праздники достиг рекордных значений. Как уточнила пиар-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева, такая популярность курорта у россиян объясняется сразу несколькими факторами, среди них — безвизовый въезд, чартерное авиасообщение и отсутствие необходимости сдавать ПЦР-тест по прилете в страну.

Отмечается, что средняя стоимость недельной путевки с размещением в трехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» начинается от 130 тысяч рублей за двоих.

Второй по популярности страной для зимнего отдыха стал Египет, куда экскурсионные туры на семь дней с вылетом в конце декабря можно приобрести за 50-60 тысяч рублей на двоих.

Замыкает тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты. В Новый год стоимость недельной путевки в четырехзвездочный отель Дубая на двоих с завтраками и с перелетом обойдется в 80 тысяч рублей.

Ранее в сентябре россияне назвали самые желанные страны для празднования Нового года. Так, по данным аналитиков, 56 процентов отечественных туристов понадеялись на открытие к зиме новых направлений, при этом большинство рассчитывает на снятие ограничений на путешествия в европейские государства — 19,5 процента ждут, когда для отдыхающих окажется доступна Италия, 16 процентов — Чехия.

