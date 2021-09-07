Россияне массово испугались бронировать туры на Новый год

Россияне массово испугались бронировать туры на новогодние праздники из-за возможного закрытия зарубежных и отечественных направлений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в этом году путешественники опасаются заранее планировать поездки из-за возможных антиковидных ограничений или риска заболеть коронавирусом.

«Все продажи идут в последний момент, не дальше, чем за три-четыре недели, чтобы обезопасить себя от возможных сюрпризов. Не всегда, к сожалению, это получается», — прокомментировала ситуацию эксперт.

Так, высокого спроса не наблюдается в том числе на популярные зимой горнолыжные курорты — туристы либо отказываются от путевок, либо покупают их в последний момент. В связи с этим туроператоры делают скидки на туры до 25-30 процентов.

По словам Ломидзе, среди российских горнолыжных курортов самыми востребованными традиционно будут Шерегеш и Красная Поляна.

Ранее, в августе, россиянам, желающим встретить Новый год на отечественных горнолыжных курортах, посоветовали бронировать гостиницы заранее. По словам экспертов из туриндустрии, к ноябрю останутся свободными только номера класса люкс за 100 тысяч рублей в сутки. При этом отмечается, что гостиницы, расположенные у моря, обычно пользуются меньшим спросом в конце декабря — начале января.