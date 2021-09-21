Россияне назвали самые желанные страны для празднования Нового года

Италия и Чехия стали наиболее желанными у россиян странами для встречи Нового года

Самыми желанными у россиян направлениями для празднования Нового года названы Италия, Чехия и Таиланд. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, 61 процент респондентов еще не задумывались о планах на январские каникулы. При этом 75 процентов опрошенных заявили, что встречу новогодних праздников лучше продумывать заранее.

По данным аналитиков, 56 процентов россиян понадеялись на открытие к зиме новых стран. Среди них большинство рассчитывает на снятие ограничений на путешествия в европейские государства — 19,5 процента ждут, когда для туристов окажется доступна Италия, 16 процентов — Чехия.

Кроме того, востребованными направлениями стали Испания, Германия и Франция. Также туристы отмечали Таиланд и остров Бали.

Ранее в сентябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин дал советы российским путешественникам по выгодному бронированию туров на новогодние праздники. По его словам, снизить расходы на отдых можно двумя способами: заранее оплатить проживание или приобрести горящую путевку. Эксперт подчеркнул, что из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в некоторых странах ранние бронирования перестали пользоваться популярностью у путешественников.