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Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на курорты Египта

АТОР: стоимость авиабилетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх составила 26 тысяч рублей на одного
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх осенью и в новогодние праздники. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Исходя из данных систем бронирования, купить билеты на популярные курорты Египта с вылетом в октябре можно за 26 тысяч рублей туда-обратно только с ручной кладью и за 35-40 тысяч с багажом. Такие цены предлагает авиакомпания «Аэрофлот». В ноябре перевозки подорожают на четыре-пять тысяч рублей.

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На новогодние праздники (с вылетом 30 декабря и возвращением 6 января) билеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в обе стороны обойдутся минимум в 37 тысяч рублей за одного пассажира. Стоимость билета в бизнес-класс на эти даты достигает 240 тысяч.

Перевозки по схожим ценам предлагает авиакомпания S7. Так, улететь на курорты только с ручной кладью можно в среднем за 26 тысяч рублей, с багажом — за 34-37 тысяч. При этом стоимость билетов туда-обратно на Новый год вырастет почти в два раза до 62 тысяч рублей.

Как отметили эксперты авиарынка, цена перевозок ожидаемо высокая и сопоставима со стоимостью пакетных туров. Так, туроператоры предлагают семидневные путевки в Шарм-эль-Шейх за 80 тысяч рублей на двоих с включенным перелетом, трансфером, питанием и страховкой.

Ранее в августе российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала дату первых регулярных рейсов на курорты Египта — они начнут выполняться с 1 октября ежедневно. Также стало известно, что авиакомпания S7 запустит рейсы по аналогичным маршрутам 5 октября. Улететь в Хургаду можно будет один раз в неделю, в Шарм-эль-Шейх — дважды в неделю.

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