Названа оптимальная стоимость тура на Новый год в популярную европейскую страну

Горнолыжный тур на Новый год в Болгарию обойдется в 47 тысяч рублей

Недельный горнолыжный тур на Новый год в Болгарию обойдется от 47 тысяч рублей для двоих туристов. Оптимальную стоимость путевок назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, в предстоящем зимнем сезоне отдых в Болгарии будет популярен среди отечественных туристов, так как большинство зарубежных горнолыжных направлений остаются недоступными для россиян. Тем не менее стоимость туров в европейскую страну увеличилась по сравнению с 2019 годом на 25-30 процентов — рост цен произошел в основном из-за отмены чартерных рейсов.

«Под пиковые новогодние даты, а также вторую половину февраля — первую половину марта чартерные рейсы могут и поставить. И в этом случае горнолыжная Болгария по цене может оказаться дешевле туров на Красную Поляну», — такой прогноз дали источники АТОР.

Отмечается, что минимальная стоимость недельной путевки в январе с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками для двоих туристов начинается от 47 тысяч рублей. Тур на Новый год с проживанием в гостевом доме в Банско (только завтраки) обойдется от 63,5 тысячи рублей. Пакетные предложения с вылетом 29 или 31 декабря на семь дней в гостинице категории три звезды предлагаются по цене от 93,4-96 тысяч рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что россияне массово устремились бронировать билеты на Новый год в один город страны — самым популярным направлением оказался Симферополь. Также выяснилось, что большинство из тех, кто уже запланировал отпуск на зимние каникулы, купили авиабилеты в сентябре — так поступили 80 процентов россиян.