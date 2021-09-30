Россияне назвали альтернативу курорту богачей на Новый год

Главной альтернативой поездкам на новогодние каникулы на Мальдивы и в Доминикану назвали Красную Поляну в Сочи — согласно данным туроператоров, большинство россиян предпочитает встретить начало 2022 года на горнолыжном курорте Кубани. Об этом пишет TourDom.ru.

Так, лидерами по раннему бронированию туров на Новый год стали курорты Сочи, опередив любимые направления среди богатых путешественников — Мальдивы и Доминикану. Эксперты отмечают, что туристы обычно заранее приобретают путевки на эти направления, так как ближе к праздничным датам наблюдается дефицит мест, что, в свою очередь, влияет на повышение цен.

«Неожиданно выстрелило такое направление, как Кавминводы — появилось много желающих оздоровиться в местных санаториях. Среди российских курортов туристы интересуются также Белокурихой и Алтаем», — описали еще один тренд туропероторы.

Кроме того, по словам специалистов, россияне не спешат бронировать путевки на Новый год в Египет, так как ожидают снижения цены. По оценкам представителей туротрасли, стоимость туров в арабскую страну может упасть на 20-25 процентов.

Помимо прочего, еще одной причиной, повлиявшей на интерес к отечественным горнолыжным курортам, стал рост доллара и превышение спроса на зарубежные направления. Например, средний чек тура на Мальдивы в этом году составил 475 тысяч рублей, в Доминикану — 250 тысяч рублей, в Египет — 130 тысяч рублей.

Ранее в сентябре россияне назвали самые желанные страны для празднования Нового года. Среди них оказались Италия, Чехия и Таиланд.