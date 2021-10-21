Еще один российский регион ввел ограничения для туристов

В отели Калининградской области можно будет заселиться только с QR-кодом или ПЦР-тестом

С 28 октября по 7 ноября в отели Калининградской области можно будет заселиться только предоставив QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется, отрицательному (не старше трех дней)», — заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Ранее, 20 октября, еще один российский регион ввел ограничения для путешественников. Так, согласно указу главы республики Крым, для заселения в отели, а также для посещения мест общественного питания и развлекательных заведений требуется сертификат о вакцинации (или QR-код) или ПЦР-тест сроком не более семи дней.