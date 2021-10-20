В Крыму захотели ввести жесткие ограничения для туристов

Власти Крыма захотели ввести жесткие антиковидные ограничения к ноябрьским праздникам из-за наплыва туристов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, помимо ужесточения правил заселения в гостиницы и пансионаты, планируется введение обязательного ПЦР-тестирования в аэропортах.

«Основная задача — разорвать цепи заражения коронавирусом. Уже появились сообщения об увеличившихся за ночь продажах билетов в Крым, когда стало известно о возможном введении дополнительных выходных», — заявил информированный источник агентства.

Отмечается, что в настоящий момент больницы республики почти на 100 процентов заполнены пациентами с коронавирусом. В связи с этим прием большого числа путешественников не стоит в приоритете властей.

Ранее, 13 октября, вице-премьер Совета министров, министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская оценила возможность введения на полуострове локдауна для отдыхающих. По ее словам, власти республики пока не намерены вводить из-за угрозы распространения коронавируса жесткий локдаун, систему QR-кодов для жителей и гостей полуострова, а также дистанционное обучение для школьников.