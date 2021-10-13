Оценена возможность введения локдауна в Крыму для туристов

Вице-премьер Совета министров, министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская заявила о том, что власти республики пока не намерены вводить из-за угрозы распространения коронавируса жесткий локдаун, систему QR-кодов для жителей и гостей полуострова и дистанционное обучение для школьников. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Романовской, введение дополнительных ограничений будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом. «Решение о введении QR-кодов мы не принимаем. А снимать ограничения будем, если значительно упадет заболеваемость», — оценила ситуацию министр.

Кроме того, возможность закрытия въезда в Крым для туристов также не рассматривается, как и введение дистанционного обучения в школах. Тем не менее, в настоящее время мера применяется локально в некоторых районах республики.

Ранее в сентябре глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие коронавирусных ограничений для ряда сфер на полуострове до 1 декабря 2021 года. Так, до этой даты местные жители и туристы не смогут заселяться в хостелы, работа развлекательных заведений (клубы, кальянные, дискотеки) и фуд-кортов в торговых центрах также будет запрещена.