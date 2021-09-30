Глава Крыма продлил действие ограничений для туристов

Действие коронавирусных ограничений для ряда сфер в Крыму продлено до 1 декабря 2021 года. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова размещен на сайте регионального правительства.

В четверг, 30 сентября, в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса внесли изменения, продлевающие на два месяца ограничения в работе различных заведений. Так, до 1 декабря местные жители и туристы не смогут заселяться в хостелы, работа развлекательных заведений (клубы, кальянные, дискотеки) и фуд-кортов в торговых центрах также будет запрещена.

Кроме того, до 1 декабря продлевается требование о заполняемости театров, кинотеатров, цирков и концертных залов не более чем на 50 процентов.

Ранее в сентябре были раскрыты подробности строительства нового курортного города в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что планируется строительство 170 тысяч квадратных метров жилья в Сакском районе, из которых 65 тысяч будет отдано под отели и гостевые дома. Также будет создан детский сад и система канализации и отремонтирован участок дороги от санатория «Полтава» до «Золотых песков».