Раскрыты подробности строительства нового курортного города в Крыму

Новый курортный город Крыма во время туристического сезона сможет принимать до 50 тысяч человек. Подробности строительства объекта раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на крымские власти.

Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что планируется строительство 170 тысяч квадратных метров жилья, из которых 65 тысяч будет отдано под отели и гостевые дома. Также будет создан детский сад, система канализации и отремонтирован участок дороги от санатория «Полтава» до «Золотых песков».

По мнению экспертов туристической отрасли, структура отельного фонда нового крымского курорта должна быть близка к классическому распределению. «Доля отелей категории пять звезд — пять процентов, четырехзвездочных гостиниц — 15 процентов, остальной номерной фонд — это объекты категории трех звезд и ниже», — заявил руководитель турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Также специалист отметил, что в качестве примера для туристической застройки Крыму надо ориентироваться не на Анталью, а на российские проекты, например, на Имеретинскую бухту в Краснодарском крае. При этом, по его словам, застройщикам необходимо обратить внимание на создание архитектурного единства, чтобы нагромождение частных объектов своим внешним видом не испортило привлекательный имидж курорта и не отпугнуло путешественников.

«Может оказаться и так, что курорт будет новым, но со старыми региональными проблемами. Это подача воды, электроэнергии и низкое качество сервиса. Поэтому, например, готовить отельный персонал можно начать уже сегодня», — считают эксперты туристической отрасли.

Ранее в сентябре Сергей Аксенов раскрыл место строительства нового курортного города на полуострове. Чиновник рассказал, что для размещения объекта рассматривается западное побережье полуострова, а именно — Сакский район, поскольку в этой части Крыма есть большие свободные площади, а «направление на первой линии будет востребовано».