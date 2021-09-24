Россиянин отправился на рынок в Крыму и раскрыл стоимость продуктов

Российский турист рассказал, что осенью продукты на рынке в Крыму дешевле чем летом

Российский турист побывал на центральном рынке в Евпатории и раскрыл стоимость продуктов в начале осени. Об этом мужчина рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник объяснил, что для того, чтобы сравнить цены, он отправился на тот же рынок, где был летом. По словам мужчины, первое, что бросилось ему в глаза, было «огромное количество свежих овощей», которые продавались по «адекватным ценам».

«Например, помидоры — от 40 рублей за один килограмм, картошка — от 35 рублей, лук — и вовсе по 30 рублей. Да, что уж там — морковка стоит 35 рублей. А помните, как в начале лета цена доходила до ста рублей?», — перечислил цены россиянин.

Турист также отметил, что в сентябре дыни продаются по 30 рублей за килограмм (летом он покупал по 80 рублей), арбузы — по 10 рублей. Также у частников можно приобрести зелень и фрукты с домашнего огорода: пучок лука за 20 рублей, петрушки или укропа за 15 рублей, головку чеснока за 10 рублей.

«Но главная прелесть южного рынка в начале осени — это, конечно, домашние фрукты. Крымские бабушки во всю торговали местными персиками, грушами и виноградом. Так, например, за один килограмм персиков просили 80 рублей», — удивился автор блога.

Кроме того, путешественник заметил, что подешевели и другие продукты — например, мясо. Турист вспомнил, что летом он покупал целую тушку курицы за 200-220 рублей за килограмм, сейчас же птицу можно купить за 180 рублей за килограмм.

Тем не менее, среди продуктов, цена на которые не снизилась, россиянин отметил яйца — они продаются по 85 рублей за десяток, а стоимость ялтинского лука — 150 рублей за килограмм.

Ранее в августе россиянин побывал в Крыму и раскрыл главные схемы обмана на местных рынках. Например, турист отметил, что торговцы врут, говоря фразу «я торгую дороже, но для тебя сделаю скидку». По словам мужчины, он был на базаре два раза, и в обоих случаях ему называли одинаковую цену.