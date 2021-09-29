Крым решили сделать главным «легочным» курортом России

Власти Крыма решили сделать полуостров главным «легочным» курортом страны, где пациенты с соответствующими болезнями, в том числе восстанавливающие здоровье после перенесенного коронавируса, смогут пройти реабилитацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское правительство.

«Благодаря своим уникальным природным особенностям Крым всегда был популярен у тех, кому показана легочная терапия. Многие десятилетия крымские санатории успешно реабилитируют пациентов, страдающих болезнями легких, в том числе туберкулезом и внебольничной пневмонией», — пояснило руководство полуострова.

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В планах до 2030 года определена модернизация курортов в сфере медицинского туризма. Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что система реабилитации не ограничится краткосрочным пляжным сезоном, который длится четыре месяца, и пообещал развивать компетенции, в которых полуостров превосходит другие регионы России.

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