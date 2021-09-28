Названы самые востребованные у россиян направления для путешествий в ноябре

АТОР: самыми востребованными направлениями для поездок в ноябре стали Сочи и Крым

Туроператоры назвали самые востребованные у россиян направления для путешествий на ноябрьские праздники. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отмечается массовый интерес к поездкам в Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Кавказских Минеральных Вод. Эксперты подчеркнули, что в этих регионах уже можно наблюдать дефицит мест в отелях. Кроме того, большим спросом пользуются Казань, Алтайский край и Подмосковье.

По словам специалистов, пик продаж путевок на конец октября — начало ноября еще не достигнут. «Большинство туристов все так же стремится бронировать поездку поближе к дате заезда», — объяснил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее в сентябре аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые бюджетные направления для путешествий в октябре. Так, наиболее выгодный отдых можно спланировать в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Анапе и Калуге. Стоимость билетов начинается от одной тысячи рублей.